Sparatoria a Milano | ucciso erede di Ndrangheta arrestato capo ultras dell’Inter

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in unaa Cernusco sul Naviglio, alle porte di. La vittima è Antonio Bellocco, 39 anni, esponente di spicco deglieddi una delle più importanti famiglie della, mentre il ferito è Andrea Beretta, 49 anni,del tifo organizzato nerazzurro. Quest’ultimo si trova ora in stato d’arresto per omicidio. Stando a quanto ricostruito, Bellocco avrebbe sparato a Beretta, che lo avrebbe poia coltellate. Il presunto assassino – che ha riportato una ferita d’arma da fuoco alla gamba – è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di, dove è ora piantonato. Laè avvenuta nel mattino di oggi, mercoledì 4 settembre, davanti alla palestra Testudo, storicamente frequentata da esponenti del tifo organizzato interista.