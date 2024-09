Sì gli Oasis sono tornati ma sei pronto anche al ritorno del mod cut?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Quando pensi aglicosa ti viene subito in mente? I ricordi di quando urlavi a squarciagola in macchina con i finestrini abbassati, al ritmo di (What's the Story) Morning Glory? Chitarre rotte e denti spaccati? Maglie del Mster City? O forsei capelli mod? Arruffati, ispidi, con basette lunghe, frangia dritta e quella forma voluminosa e squadrata in cima. Noel e Liam Gallagherstati per decenni i tedofori di tale look. Oggi che la loro reunion è ufficialmente all'orizzonte, i saloni di parrucchieri stanno aprendo i boccaporti in vista di una nuova ondata di aspiranti Britpop. La domanda che sorge spontanea è: seiad adottare il look mod? Se lo stai ancora aspettando con trepidazione, non temere.