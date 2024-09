Sgombera un appartamento e abbandona i rifiuti in strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Spezia, 4 settembre 2024 - Discarica abusiva di Cozzano: identificato e sanzionato il titolare di una ditta di pulizie. A metà agosto erano giunte numerose segnalazioni al Comando della polizia locale, con le quali i cittadini segnalavano la comparsa di un cumulo consistente dinell’area adiacente alladi Cozzano. Da parte del Nucleo Decoro sono stati subito disposti approfonditi accertamenti, con particolare riferimento all’area boschiva esistente in adiacenza alla carreggiata di via Carpena a Marinasco, nei pressi della località Cozzano, dove è stata effettivamente rilevata la presenza dicostituiti in una cospicua quantità da imballaggi in polietilene e cartone contenentiindifferenziati, contenitori in vetro e plastica, giornali ed opuscoli per una superficie indicativa di circa 30 metri quadrati.