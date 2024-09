Rossetto e caffè | significato testo e traduzione della canzone di Sal Da Vinci

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è la nuovadi Sal Dache ha conquistato TikTok, diventando una hit estiva un po’ tardiva, nonostante sia uscita il 14 giugno 2024. La, scritta da Sal Dacon Luca Barbato e Vincenzo D’agostino, anticipa il nuovo album del cantautore in uscita a ottobre e ha il suoprincipale in una storia d’amore passionale, raccontata dal punto di vista di lui; un rapporto segnato da qualche contrasto, ma sul quale prevale una forte attrazione fisica e mentale, che sfiora la dipendenza. Chi canta lainfatti, racconta di una serata percepita come solitaria,, anche se trascorsa in compagnia, perché non c’è la sua lei accanto, con la quale ha litigato. Lui ha bevuto molto e pensa a lei, la cerca perché non desidera altro che stare con lei, che è “la sua gelosia, passione dolore e follia”.