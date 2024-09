Ricerca Erc Advanced Grants 2024 | +38% di proposte inviate rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono 2.534 leall’European Research Council in risposta al bando per gli, il 38,5% in piùalle 1.829 arrivate lo scorso anno. Lo rende noto l’Erc che ha diffuso i dati preliminari della call che si è chiusa il 29 agosto scorso. Il numero più alto di domande è stato presentato in Scienze fisiche e Ingegneria (1.068), seguito da Scienze sociali e umanistiche (736) e Scienze della vita (730). Le donne hanno presentato 590(23,3%), una quota leggermente inferioreal bando del, quando il 24,6% delleera stato presentato da candidate donne. Glisono finanziamenti molto ambiti, destinati atori eccellenti in fase avanzata di carriera, con un curriculum che attesti risultati significativi della loro attività e che dimostrino la natura innovativa del loro progetto e la sua fattibilità.