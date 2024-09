Rabiot altro che permanenza in Italia Dopo Inter e Milan avanza quest’ipotesi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Adriensi è svincolato dalla Juventusla scadenza del suo contratto con i bianconeri nel 2024: il calciatore francese è ancora alla ricerca della prossima squadra, che non sarà né l’né il. LA SITUAZIONE – Adrien, svincolatosi a parametro zero a partire dall’estate del 2024, è stato accostato anche all’e alper una possibilein. Il calciatore francese, in realtà, non è stato così vicino alle dueesi perché sono mancati i presupposti per ciascuno dei due trasferimenti. Nel caso dei nerazzurri, il nodo è stato rappresentato dalla completezza del reparto di centrocampo della squadra allenata da Simone Inzaghi; nel caso dei rossoneri, invece, il problema è stato quello della mancata partenza di Ismail Bennacer nella sessione estiva di calciomercato.