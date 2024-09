Nadia Mayer è figlia di Sandro Mayer? È davvero lui suo padre? Ecco tutto sui suoi genitori

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I fan di Real Time conosceranno certamente uno dei più amati volti di Casa a prima vista:. Molti – notando il suo cognome – si sono sempre chiesti se siadi, noto giornalista ormai defunto.oggi ha 60 anni ed è nata a Trento nel 1964. Ma èladioppure no? La risposta è no! In questo caso, come in quello di Alberto Matano e Frank Matano o Chiara Giordano e Mario Giordano – si tratta solo di semplice omonimia fra Vip: non c’è, quindi, alcuna parentela., è stato un giornalista e un volto televisivo di trasmissioni come Domenica In, Buona Domenica e Ballando con le Stelle. Oggi anche, sebbene non sia sua, ha seguito le sue orme ed è protagonista dell’amato programma di Real Time: in passato, però, è stata anche una modella e un’indossatrice.