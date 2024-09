Milano Fashion Week | partenza con diffida per l’influencer amica del ministro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

4 settembre 2024 – Un giorno in più di Settimana della Moda a. È questa una delle novità della nuova edizione della, in programma dal 17 al 23 settembre con 173 appuntamenti, 57 sfilate fisiche e otto digitali, 69 presentazioni, sei presentazioni su appuntamento e 33 eventi. A inaugurare il grande evento, la presentazione delHub allestito a Palazzo Giureconsulti. A chiusura della settimana, il 22 settembre, ci sarà l'evento Cnmi SustainableAwards 2024, realizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con EthicalInitiative (Efi) dell'Agenzia Itc delle Nazioni Unite e con il sostegno del Comune di. La cerimonia di premiazione si terrà al Teatro alla Scala.