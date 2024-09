Lupi attaccano la mandria di bovini Così chiuderanno tutti gli allevamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Rimini, 4 settembre 2024 – Nel cuore della notte Daniele Zerbini si è fiondato nella zona dove si trovavano i suoial pascolo per cercare di difenderli dall’attacco di un gruppo di, 7 in tutto. Zerbini è il titolare dell’omonima azienda agricola a Pennabilli, in zona Miratoio, e presidente della sezione locale di Coldiretti. Quello che gli è accaduto solo pochi giorni fa non gli ha risparmiato tre capi della: tre vitelli spariti dopo l’attacco del branco. Insieme al figlio Zerbini è riuscito a radunare la, appena ha sentito la confusione provocata dall’attacco dei. Ma le perdite ci sono state.