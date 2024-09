Lukaku e Neres grossa novità in vista di Cagliari | c’è una speranza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024)proseguono nel loro allenamento personalizzato: spuntanoindicon unaE’ stata una serata magica quella di sabato per Romelu, subito a segno all’esordio con la maglia del Napoli. Più ricca di alti e bassi invece quella di David, protagonista di un assist per il gol del 2-1 di Anguissa, ma vittima di una rapina al termine della gara col Parma. Entrambi i giocatori, però, hanno lasciato subito un impatto devastante in campo, nonostante condizioni fisiche non ancora al top.puntano alla titolarità: cosa filtra perBig Rom è rimasto ad allenarsi fino a mezzanotte al Maradona dopo la sfida contro il Parma, dato che era riuscito ad allenarsi solamente 2 volte con i compagni a Castel Volturno.