Lucrezia Lando via da Ballando con le Stelle | annuncio e motivi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Brutte notizie per Milly Carlucci e il suo Balcon le. Il talent show del sabato sera, che aprirà i battenti su Rai1 a partire da sabato 28 settembre 2024, perde un pezzo importante. La ballerina professionistaha deciso di abbandonare il cast. A dare l'ufficiale è stata lei stessa che, proprio in queste ore, ha comunicato a tutti i suoi fan di aver preso questa decisione importante in vista di alcune motivazioni piuttosto serie. La donna, però, ha voluto mandare anche un messaggio alla conduttrice per augurarle il meglio e farle un forte in bocca al lupo per questa edizione. Si tratta di una perdita piuttosto importante per la presentatrice che, ormai, poteva godere della presenza di questa professionista da diversi anni.