Lago basso Riaffiora la dogana

L'edificio che un tempo ospitava latra il Regno Austroungarico e il Regno d'Italia riemerge dalle acque deldi Valvestino, sempre piùa causa della siccità e del caldo. L'invaso, difatti, è indispensabile per alimentare la centrale elettrica di Gargano, suldi Garda, e quindi la portata dell'acqua in uscita dalnon può diminuire. Ildi Valvestino oggi si trova dove un tempo c'era il fondovalle e la strada che collegava il Trentino con il Bresciano: un luogo di forte transito per commercianti, soldati e viandanti, controllato dall'antica. Seppure di importanza vitale fino alla Prima Guerra Mondiale, nel 1962 venne deciso di edificare la diga di Ponte Cola, ritenuta più importante della conservazione di un edificio storico che venne completamente svuotato e che ora per la maggiore parte si trova coperto dalle acque.