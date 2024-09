Il risiko della Commissione Ue | Fitto vicepresidente di peso Verso la delega all’economia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancora una manciata di giorni e il puzzlenuovaeuropea, la seconda guidata da Ursula von der Leyen, sarà completo. E per l’Italia, se saranno confermate le indiscrezioni che girano con insistenza fra Roma, Francoforte e Bruxelles, non andrà affatto male. Al ministro degli Affari Europei, la Coesione e il Pnrr, Raffaele, candidato unico per una poltrona di commissario, saranno affidate due deleghe di, quella dell’Economia e il Pnrr, accompagnate da una vicepresidenza esecutiva. Alla fine von der Leyen non ha voluto lo strappo con un governo che pure aveva votato contro la sua riconferma e ha giocato tutte le armidiplomazia per portare per la prima volta, nei piani alti dell’esecutivo comunitario, l’esponente di un partito iscritto di diritto nell’area populista, come ha scritto ieri il quotidiano tedesco Die Welt.