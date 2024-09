Il caso dei ‘Soliti Ignoti’ fonti Rai | Azienda non detiene più il format

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – “La Rai non è più detentrice del‘I Soliti, i diritti sono scaduti e il copyright è rimasto nelle mani di Endemol, che può dunque disporne come crede”. E’ quanto affermano all’AdnkronosRai, ribadendo ciò che la Rai aveva peraltro già esplicitato mesi fa quando la questione è balzata agli onori delle cronache in seguito al passaggio di Amadeus al Nove, e con lui il. La questione ieri si è ampliata di un nuovo capitolo, quando il Codacons, che aveva in passato diffidato la Rai, ha evidenziato di voler sollecitare un’indagine alla Corte dei Conti addirittura per “danno erariale”. “Vogliamo capire se sia legittimo che un conduttore, in questoAmadeus, porti con sé su altra rete televisiva undi cui la Rai sembrerebbe detenere la proprietà già dal 1991”, ha tuonato il presidente Carlo Rienzi.