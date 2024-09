Ghost - Fantasma Demi Moore approva Channing Tatum per il reboot | È intelligente e talentuoso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La star di The Substance è contraria ad una nuova versione del cult romantico ma sarebbe favorevole alla scelta dell'attore. Pochi giorni fa è stata pubblicata da Variety un'intervista a, che ha ripercorso anche alcuni frangenti della sua carriera. Tra i film che hanno caratterizzato il suo percorso al cinema spiccadi Jerry Zucker. Classico dramma romantico,è uno di quei film, secondo l'attrice, che non dovrebbero essere mai ripresi per nuove versioni. Tuttavia, ha ammesso che l'eventuale presenza dinel cast sarebbe una scelta felice.2.0 "Ci sono alcuni film che sarebbe meglio lasciare stare, ma dipende da come viene reinterpretato" ha spiegato"Il successo di