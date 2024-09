Fiere e raccolta del tartufo | ecco tutte le date da ricordare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da domenica scorsa, 1° settembre, e fino alla fine di questo mese nelle Marche sarà vietato andare a tartufi. La nuova legge regionale di recente approvazione ha portato delle novità cambiando il calendario didel profumato frutto della terra. Lo scorso anno era consentito andare a tartufi (quello bianco pregiato) dall’ultima domenica di settembre e fino a al 20 gennaio di quest’anno, ora con le nuove disposizioni si potrà farlo dal 1° ottobre al 15 gennaio successivo. Nel frattempo gli amanti delsi interrogano su come potrà essere la stagione in termine die le risposte dei tartufai anziani (non quelli della domenica) sono positive: le piogge di maggio e giugno e quelle di metà agosto potrebbero aver favorito la nascita e la crescita del famoso fungo ipogeo.