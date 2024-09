Elle Macpherson rivelazione shock | Ho curato il cancro con le preghiere e l’approccio olistico Boom di polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha svelato di aver combattuto segretamente contro ilal seno negli ultimi sette anni. Nel suo libro di memorie “Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself”, racconta di aver adottato un approccioalla malattia, andando contro il consiglio dei medici e della famiglia. Una dichiarazione che ha sollevato non poche. A smentirla Rossana Berardi, oncologa e tesoriere nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) che ha commentato la vicenda. Leggi anche: Roger O’Donnell dei Cure in lotta contro il: “Un anno di terapie per un linfoma raro e aggressivo” Secondo Berardi, la diagnosi di carcinoma intraduttale estrogeno-recettivo Her2-positivo descritta dalla modella è quella di un tumore maligno ma non invasivo, considerato uno dei meno aggressivi e con una prognosi di guarigione molto alta, superiore al 90% dei casi.