Calcio femminile | buona la prima della Fiorentina in Champions League  Brøndby superato 0-1

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Comincia bene il cammino europeo. La viola ha infatti vinto il primo match del turno preliminare di UEFA Women’s2024-2025 espugnando il campo danese delper 0-1, risultato che probabilmente non rispecchia i reali valori dimostrati sul campo. Un match ottimamente controllato da parte delle ragazze di mister De La Fuente che, malgrado un ottimo inizio, trovano il vantaggio solo al quarantesimo giro di orologio, quando una palla in profondità becca Janogy, bravissima a crossare sul secondo palo trovando Bonfantini, la quale di testa firma l’1-0. Tre minuti dopo ci sarà anche la possibilità del raddoppio, ma il tiro di Catena, coadiuvata da un passaggio eccezionale per Boquete, trova la respinta davvero prodigiosa di Mukasa.