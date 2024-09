Balotelli torna in campo! La bomba | è testa a testa una squadra è italiana

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il calciomercato svincolati è ancora aperto e le squadre continuano a muoversi per completare gli organici. Un calciatore in grado di imporsi ad alti livelli è Mario, attaccante protagonista in Italia con le maglie di Inter, Milan e Monza. In carriera ha indossato anche le divise di Manchester City, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Adana e Sion. Le qualità del classe 1990 non sono in discussione e la carriera si è un po’ fermata negli ultimi anni. SuperMario ha pagato qualche ‘colpo di’ fuori dalma adesso è pronto a rimettersi in gioco. Contatti in corso L’ex Milan e Inter è stato vicino al Corinthians ma la trattativa non è andata in porto. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’continua a sfogliare la margherita e le soluzioni sono suggestive: San Diego in MLS e Palermo in Serie B.