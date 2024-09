Armi all’Ucraina Borghi | La Lega contraria all’invio ma Meloni ha preso più voti di noi Trump? Con lui meno guerre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Quello che si dice nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è sotto segreto. Quello che posso dire è che c’è stato un’attento scrutinio da parte del Comitato, sapendo di questa sensibilità molto diffusa perché quasi tutti i partiti hanno indicato come prioritario non partecipare a questioni dioltre la difesa. Ho trovato nel governo e nel ministro (Crosetto, ndr) delle orecchie molto attente”. Questo afferma Claudio, senatore dellae membro del Copasir, nel corso di un’intervista a ilfattoquotidiano.it, circa le dichiarazioni da parte del governosulla volontà di inviare diitalianea scopo esclusivamente difensivo.