Aggredito e minacciato da detenuto dirigente medico si dimette

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo essere statoda unha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore sanitario del carcere di Secondigliano. L’episodio è avvenuto nella struttura carceraria napoletana circa un mese fa e, attraverso il suo avvocato, il, dipendente dell’Asl Napoli 1 Centro, ha presentato una denuncia in Procura. Secondo quanto si è appreso è stato chiesto, ma finora inutilmente, il trasferimento in un altro istituto penitenziario delresponsabile delle violenze. Il sindacato Uspp punta il dito contro “la confusione gestionale e l’inerzia di chi gestisce le carceri in Campania”.