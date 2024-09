Vincenzo Boni senza peli sulla lingua alle Paralimpiadi | Non per fare polemica ma il quarto posto è una sconfitta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) La questione “quarti posti”Olimpiadi di Parigi 2024 ha tenuto banco nel corso delle due settimane francesi. Le tante “medaglie di legno” conquistate dagli azzurri hanno alimentato letture diverse, tra chi ha ritenuto tale riscontro un dato positivo e chi invece delle medaglie mancate, da valutare in senso negativo. Va detto che ogni situazione deve essere analizzata nella sua specificità, ma è rimasto impresso nella memoria collettiva l’episodio di Benedetta Pilato nella Finale olimpica dei 100 rana donne. La pugliese, al primo atto conclusivo nei Giochi della carriera, aveva terminato la sua prova in quarta posizione ad appena un centesimo dal podio. Tanti si sarebbero aspettati amarezza e rammarico per un risultato sfumato per così poco, ma le dichiarazioni Pilato sono state le seguenti: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro.