Valerio Braschi apre un nuovo ristorante a Milano L' ex Masterchef lascia Vibe

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 3 settembre 2024) Alla fine sarà durata poco più di un anno l’esperienza dida, ilmilanese di cui il vincitore dell’edizione 2017 diè tuttora lo chef. Aperto con un notevole hype nel giugno del 2023, il locale di via Ghisleri, non lontano da Sant’Agostino, in una zona semicentrale della metropoli lombarda, ha pian piano perso slancio. Quindi a novembre dovrebbe chiudere. Il condizionale in questo caso è d’obbligo. Mentre certo è l’addio di, che ne costituisce (o dovremmo dire costituiva?) l’incontestabile frontman.unPer il ventisettenne chef di Sant’Arcangelo di Romagna però non si tratta di un addio a. Anzi, per certi versi lo sfrontato cuoco va incontro a una promozione, almeno da un punto di vista “immobiliare”.