US Open 2024 Medvedev | Preferisco giocare al meglio negli slam che negli altri tornei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Daniilha parlato in conferenza stampa agli USdopo aver battuto Nuno Borges ed essersi conquistato un posto ai quarti di finale del torneo. Questa la sua disamina dell’incontro: “È stata una grande partita da parte mia, anche se Nuno non ha giocato al suo livello migliore, questo a volte succede, è il tennis. Probabilmente non ho giocato il mio miglior tennis né a Cincinnati né a Montreal, non sono stati buoni i primi turni, quindi sono felice di essere riuscito a recuperare quella coerenza nel mio gioco. Nel terzo è migliorato un po’, ma sono riuscito a recuperare dalla pausa. Sono contento del livello mostrato in tutte queste partite, ma so che più si avanza, più gli avversari saranno duri“. Sul suo avversario, il russo ha detto: “Oggi ha giocato peggio, lo si vede dalle statistiche, dove ha commesso tanti errori non forzati e doppi falli.