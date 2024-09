Sharon uccisa a caso e il delirio del killer | dovevo fare male a qualcuno Ammazzando ho sentito una specie di comfort mi sono tolto un peso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Berggamo, 3 settembre 2024 – “Puntava al cuore? Sì. L’intenzione era di ucciderla? Sì”. Moussa Sangare, il 31enne che ha ammazzatoVerzeni a Terno d’Isola, rispondendo alle domande della gip Raffaella Mascarino ha ripercorso le fasi di quella notte, quando ha “preso un coltello a” e l’ha messo nello zaino, uscendo di casa “con quell’energia lì”, con un “mood”, cioé con la volontà didel. Ha accoltellato la barista senza alcun motivo, scegliendo il bersaglio “più vulnerabile”, solo scatenare una “scarica di adrenalina”. Dopo aver colpito è tornato nella sua casa a Suisio in bicicletta, e si è steso sul divano. “Hounadi– ha spiegato al giudice – come se mi fossi liberato da un”. Il pentimento? “Non si può piangere per un mese, non posso essere depresso per mesi, cerco di distogliere quel pensiero”.