Roma | Hummels a un passo ma si fa concreto anche il ritorno di Manolas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Pesca grossa per ladall’elenco degli svincolati per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Dopo l’arrivo già chiuso di Hermoso, c’è, altro profilo di livello internazionale, a disposizione di Daniele De Rossi. Il tedesco ha ormai raggiunto l’accordo per un contratto di un anno da svincolato e si stanno limando gli ultimi dettagli, come riferisce Sky Sport. Ma c’è un clamoroso retroscena riportato da Il Tempo e confermato da Sky Sport: sarebbero in atto colloqui avanzati con il centrale greco Kostasper un clamorosoin giallorosso.a un, ma si faildiSportFace.