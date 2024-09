Roma bomba d’acqua | fulmine danneggia Arco di Costantino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024)– Un pomeriggio di maltempo ha colpito duramente la capitale, con unache ha causato diversi disagi in città. Tra gli effetti più rilevanti, unsi è abbattuto sull’di, provocando la caduta di alcuni frammenti dal celebre monumento. In una nota ufficiale, il Parcheologico del Colosseo ha rassicurato la cittadinanza sull’immediata risposta delle autorità competenti: “L’intervento di recupero effettuato dai tecnici è stato tempestivo. I nostri funzionari sono arrivati sul posto immediatamente dopo la caduta del. Tutti i frammenti sono stati recuperati e posti in sicurezza.” L’ente ha inoltre comunicato che sono già iniziate le valutazioni dei danni e che le analisi proseguiranno nella mattinata di domani per un quadro completo della situazione.