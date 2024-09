Roma | arrestati tre uomini per furto e rapina su autovetture in sosta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Cronaca diNotizie – Polizia arresta tre, tra cui due cileni e un croato, responsabili di furti e rapine su auto parcheggiate Tresono statipersuinin diverse zone della città. Gli arresti sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Borgo, Celio e del X Distretto “Lido di”, in collaborazione con la Sezione Volanti della Questura di. Il primo episodio si è verificato in via dei Penitenzieri, dove un 51enne croato è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Borgo. L’uomo è stato individuato dopo aver infranto il vetro posteriore di un’auto in, asportando una valigia e due zaini.