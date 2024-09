Righetti | Inter calcio totale! Mai visto un cambio del genere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 4-0 dell’sull’Atalanta, nonostante siano passati già quattro giorni, rimane scintillante negli occhi di tutti. Non solo per la grandezza del risultato, ma anche per la prestazione della squadra di Inzaghi., ospite di Rai Sport, dà una sua versione della partita. DAVANTI A TUTTI – Si attendevano risposte dall’nel primo scontro diretto e sono arrivate nella maniera migliore possibile. Un altro 4-0 contro l’Atalanta, a sei mesi di distanza dal precedente, e con la stessa formazione che il 22 aprile aveva conquistato la seconda stella nel derby contro il Milan. Fin dal primo minuto la squadra di Simone Inzaghi ha distrutto l’avversario, non dando mezza possibilità al mai amato ex Gian Piero Gasperini di potersi far notare. Ma per Ubaldoc’è di più, ossia una caratteristica nuova dell’