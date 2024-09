Queer Luca Guadagnino e Daniel Craig a Venezia 2024 su Burroughs James Bond e il sesso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 3 settembre 2024)ha presentato il suo nuovo film,, a, con, Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman e Omar Apollo. Tratto da un romanzo di William S.che si intitola Checca, il film è ambientato nel 1940 e vede protagonista Lee, che dopo essere scampato ad un raid antidroga a New Orleans, gira per i locali di Città del Messico dove incontra un giovane spacciatore, Allerton, del quale si invaghisce. Durante la conferenza stampa si è parlato dell’adattamento cinematografico ma anche delle scene ditra i due protagonisti.e Drew Starkey in una scena diha spiegato perché ha deciso di portare il romanzo disul grande schermo, sottolineando anche che “è un libro che rispecchia molto il suo autore” “La gioia è stato il punto di partenza.