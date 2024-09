Parlo con Dio e con i miei genitori morti | a Lui chiedo sempre la stessa cosa | la confessione di Costantino Vitagliano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Era il 2003 quandodivenne noto al pubblico televisivo, grazie alla partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Da quel momento, fu presenza fissa in qualità di “opinionista” in diversi programmi tv: Buona Domenica, Pomeriggio Cinque e altri come Baila! (che vinse, nel 2011) e il Grande Fratello Vip (nel 2016). Poi cinema, altri progetti (il calendario Max) e un libro. Ma da allora molto è cambiato. La sua presenza nelle trasmissioni è diventatapiù rara e da 9 mesi combatte con una rara malattia che ha scoperto di avere. Malattia che lo ha fatto avvicinare di più alla religione: “Invoco spesso Dio. Le cose brutte della vita ti portano inevitabilmente ad avvicinarti al Signore”, ha esordito in un’intervista rilasciata a Di Più.