Osimana grandi sorrisi

(Di martedì 3 settembre 2024) L’quest’anno sembra essere partita con il piede giusto. Almeno in Coppa Italia, in attesa del campionato di Eccellenza al via fra cinque giorni. I campioni in carica della competizione di Eccellenza l’hanno dimostrato domenica al Diana superando con un gol per tempo i Portuali nell’andata degli ottavi di finale. Di Buonaventura e dell’ultimo arrivato, il brasiliano Mafei, i gol per i giallorossi che ci tenevano e tanto a non sbagliare il debutto in un Diana che proprio domenica ha visto il ritorno dei tifosi dopo oltre sei mesi per via della lunga squalifica per i noti fatti di Coppa di Massa Martana. Esulta mister Claudio Labriola al debutto in partita ufficiale sulla panchina giallorossa. Un pensiero alla squadra. "Ci tenevamo a far bene, la vittoria è un premio meritato per il lavoro svolto dai ragazzi in questo precampionato" afferma mister Labriola.