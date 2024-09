Ofelia è la ’reginetta’ | Voglio andare lontano Dopo Miss Toscana ora punto a Miss Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) E’ raggiante. Consapevole che la grande avventura continua conanche se il traguardo raggiunto è già di quelli che rimangono nell’Albo d’oro. E resterà scolpito per sempre nella sua memoria.Passaponti, senese di 24 anni, si gode la corona diconquistata domenica sera in una piazza di Castelfiorentino gremitissima e con pieno merito. Una lunghissima e intensa estate di sfilate culminata con la vittoria più bella. "Un successo – spiega Passaponti – che mi riempie di gioia e di orgoglio. Non credevo di vincere, sono sincera. Tra le 26 finaliste c’erano tante ragazze bellissime. Ho vissuto una serata carica di adrenalina come lo sono state quelle in cui ho sfilato in questi mesi. Oltre alla bellezza bisogna far capire alla giuria e alla gente cosa si ha dentro: gli stati d’animo, le aspirazioni, gli obiettivi per il futuro.