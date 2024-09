Militare della Guardia Costiera salva nove persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSoccorse in marenel Salernitano. Ad Acciaroli, un’unità da diporto con a bordo, posizionata al di fuori del tratto di mare riservato alla balneazione, a circa 250 metri dalla costa, è affondata velocemente. Ad accorgersene, undell’ufficio locale marittimo –di Acciaroli, libero dal servizio, in spiaggia con la propria famiglia. Immediatamente ha allertato la struttura ricettiva ed è uscito in mare il pattino ditaggio, su cui è salito anche ilche ha coadiuvato le operazioni ditaggio e recupero dellea bordo dell’unità da diporto ormai affondata, e che erano nel panico. Una volta giunti sul posto, ci si è resi conto che ledare erano tante e vi era una donna in evidente difficoltà. Il giovane si è tuffato in mare, recuperandola e aiutandola a salire sul pattino.