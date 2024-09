Materie prime critiche entro il 2030 l’Europa può coprire il 60% della domanda di litio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Attualmente, il vecchio continente sta facendo progressi significativi per quanto riguarda 4 dei critical raw materials (Crm) fondamentali per l’assemblaggio di batterie:, manganese, nickel e cobalto. Tuttavia, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati quest’anno con il Regolamento sui Crm, è necessario un ulteriore incremento sia nell’approvvigionamento che nel riciclo di questeha intrapreso diverse iniziative per migliorare la sua autosufficienza in questi materiali essenziali, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Ladi, ad esempio, è in costante aumento a causacrescente produzione di veicoli elettrici, mentre il manganese e il nickel sono cruciali per migliorare la densità energetica delle batterie.