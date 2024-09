Lukaku instancabile a Castel Volturno mentre i compagni riposano | la volontà del belga

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Romeluresta a: ecco cosa ha fatto il nuovo attaccante del Napoli E’ già pazzo di Napoli e lo dimostra sul campo. Romeluè stato travolto dall’amore dei tifosi sin dal suo arrivo in città e anche al momento del suo ingresso in campo al Maradona è stato accolto da un boato che lo ha senz’altro caricato. Ilha voluto immediatamente ricambiare tutto l’affetto ricevuto, con il gol che ha riaperto la partita contro il Parma e dato il via alla rimonta finale. Nel post partita Antonio Conte ha dichiarato che il suo attaccante gli aveva garantito 30 minuti di autonomia, persino troppi secondo il tecnico leccese, ed invece Big Rom è stato in campo quasi per 45, praticamente un tempo.