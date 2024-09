LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | sei azzurri in finale bene Gilli e Barlaam Tra poco Raimondi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Ihor Nimchenko è il migliore della prima batteria in 57”52. Ora però ci sono Menciotti e! 11.26 Si prosegue: 100 farfalla S10 maschili! Riccardo Menciotti e Stefanoin gara! 11.24 Vittoria in scioltezza per Carlottain 2’28”89, avanti all’irlandese Roisin Ni Riain. Secondo tempo assoluto per lei. 11.23avanti a tutte dopo i primi 100 metri. 11.19 Prima batteria appannaggio della statunitense Olivia Chambers in 2’27”72: fraCarlotta! 11.14 Ultimi tre gare della mattinata, e torna l’Italia: 200 misti SM13 femminili che vedranno Carlottaai nastri di partenza. 11.13 Ihar Boki si prende il successo nella seconda batteria in 2’10”55 avanti a Vladimir Sotnikov. 11.09 L’ucraino Kyrulo Garashchenko chiude in volata su Alex Portal con il crono di 2’15”53. 11.