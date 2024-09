LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | partenza difficile per Assunta Legnante!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 RECORD PARALIMPICO! Debrunner vince l’oro nei 1500 metri T54 con il tempo di 3:13.10. 12.32 Nullo anche il terzo lancio di Izabela Campos. Gara finora da dimenticare per la brasiliana. 12.31 Questa la classifica del lancio del giavellotto F56 quando manca solamente un’alteta: 1 LAT Krumina (F55) 24.99 PR 2 BRA Rocha Machado (F56) 23.51 3 CHN Lin (F55) 22.35 4 GRE Keramyda (F56) 21.96 5 IRI Motaghian Moavi (F56) 21.69 6 GER Willing (F56) 18.96 7 ALG Medjmedj (F56) 17.80 8 UZB Semyonova (F55) 16.96 9 MEX Jimenez Peralta (F56) 16.25 10 CZE OBROVA (F56) 15.77 11 COL Castano Salazar (F55) 15.47 12.29 Dobrovolskaja si migliora con il terzo lancio: la lituana lancia a 34.49 e consolida il terzo posto. 12.27 In corso la finale dei 1500 metri T54. Questa la start list: 1 2070 dos SANTOS ROCHA Aline BRA 20 FEB 1991 T54 3:18.48 3:18.