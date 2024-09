L’Atletico si lecca le ferite Ci sarà subito la rivincita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Al termine del match perso ai rigori contro la Sambenedettese, che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia, il più amareggiato in casa Atletico Ascoli era l’attaccante Francesco Maio. Sua la punizione nei minuti di recupero che ha costretto il portiere rossoblù ad una straordinaria deviazione in corner, e suo l’errore dal dischetto che alla fine è risultato determinante ai fini dell’eliminazione dalla Coppa. Ma capita anche ai migliori di fallire un calcio di rigore e tutta la squadra è poi andata ad abbracciarlo e ad incoraggiarlo. Avrà modo di rifarsi. Amareggiato anche il portiere Thomas Pompei appena rientrato in bianconero dopo il ritorno al Cosenza per fine prestito e inserito da mister Seccardini proprio nei minuti di recupero al posto del giovane Filippo Galbiati.