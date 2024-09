La lunga marcia della breakdance Dalla strada ai fasti delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Guzzo Vaccarino Un americano a Parigi: il breaking, che dal nativo Bronx è volato ai Jeux OlympiquesFrancia danzofila. Le battle virili e le jam maschili, nate prima tra i neri e poi assunte tra i latinos dei quartieri deprivati di New York a fine anni Sessanta, sono approdate a Place de la Concorde come disciplina sportiva new entry. Quella danza-cultura di, alternativa alle risse tra gang, dove i più forti competono solo per essere i più inventivi e i più acrobatici, affermando uno stile di vita, completo di graffiti, DJ set con scratching e rap, maxiradio portatili e fashion comodo dedicato, è dilagata in tutto il mondo, è diventata un passaporto condiviso per meeting internazionali live e pure online durante la pandemia.