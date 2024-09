Italia ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte al via il 16 ottobre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) – Novantuno autrici e autorini a confronto con esponenti della cultura di lingua tedesca in più di 50 eventi del programma letterario, 19 “testimoni del tempo” impegnati in 11 dibattiti sull’attualità e i grandi temi della nostra epoca, 21 appuntamenti di un programma professionale che farà incontrare i protagonisti del mondo delno e internazionale e a cui se ne aggiungono altri 9 organizzati dalle Regioni. Dopo 36 anni l’tornae svela il suo programma per la 76esima edizione della Buchmesse, dal 16 al 20. Da oggi, 3 settembre, il calendario degli appuntamenti è consultabile sul sito2024.com, aie.it e, nei prossimi giorni, buchmesse.de.