Inter 0? per Zielinski | l’acciacco estivo la smania di Frattesi e la regola di Inzaghi sulle mezzali|Primapagina

2024-09-03 12:15:00 Non che fosse facile in partenza conquistare il posto da titolare in partenza, nemmeno per uno come Piotr Zielinski; eppure probabilmente sono in pochi quelli che si aspettavano zero minuti di gioco dopo le prime tre giornate di campionato. Proviamo allora a spiegarci come mai l'ex Napoli non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale in maglia nerazzurra. LO STOP– Innanzitutto Zielinski ha avuto un infortunio all'inizio di agosto. Nulla di grave, un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra rimediato in amichevole contro il Pisa e smaltito in un paio di settimane, ma abbastanza per non essere disponibile alla prima di campionato contro il Genoa. Quindi non sono 0 minuti su 270 disponibili, ma 0 su 180.