Il vero motivo del divorzio tra Morata e Alice Ecco la decisione bomba sui beni

(Di martedì 3 settembre 2024) Un momento di gioia sportiva si è trasformato in un punto di non ritorno per la coppia AlvaroCampello. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, tra cui il quotidiano Marca, il matrimonio tra l'attaccante del Milan e la sua consorte avrebbe subito un colpo definitivo al termine della finale dell'Europeo 2024, disputata a Berlino e vinta dalla Spagna per 2-1 contro l'Inghilterra. Nonostante l'apparente serenità mostrata durante i festeggiamenti in campo, con tanto di foto che immortalavano baci appassionati tra i due, dietro le quinte si sarebbe consumata una lite furiosa. Ildel contendere? La presenza dei genitori disul terreno di gioco insieme alla moglie e ai figli.Campello riteneva che dovessero essere solo lei e i bambini a festeggiare con il calciatore, mentredesiderava includere anche i suoi genitori.