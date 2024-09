Il 9 settembre sciopero del trasporto pubblico locale possibili disagi anche a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024). Atb e Teb comunicano che lunedì 9, a causa dellonazionale di 8 ore proclamato dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA CISAL E UGL FNA per il mancato rinnovo del CCNL di settore, potrebbero verificarsisui servizi della rete e sulla linea tramviaria T1-Albino al mattino dalle 9,15 alle 12,30 e la sera, dalle 20 fino a fine servizio. Loè stato confermato da Uil Trasporti Lombardia, che comunica come saranno coinvolte tutte le lavoratrici e i lavoratori del. Una decisione presa da tempo e che è stata confermata dal segretario generale Antonio Albrizio. “Questa nostra protesta fa seguito alla precedente azione didi 4 ore che abbiamo messo in campo lo scorso 18 luglio – sottolinea Albrizio –.