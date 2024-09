Eccellenza Tre sorelle con le carte in regola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Le 16 squadre di, pur attente al mercato, ormai hanno concluso la campagna acquisti-cessioni. Sulla carta si sono rafforzate tutte o quasi, sarà poi il campo a stabilirlo o a smentire. K Sport Montecchio Gallo. Il team dei copresidenti Sperandio-Tiboni, tra gli altri giocatori (soprattutto under) si è portato a casa gli attaccanti Matteo Perri (’97) ex Maceratese e Marco Villanova ex San Marino (’91), Ignazio Carta, centrocampista ex Torre di Castelli (’91) e il portiere Nicola Santini, ex Fabriano Cerreto ( ’99). In panchina chiamato l’esperto Beppe Magi. Urbania. Diversi arrivi anche per l’Urbania del neo mister Simone Lilli. L’ultimo colpo l’altro ieri con l’ingaggio di Luca Rivi, classe 1994, attaccante, 19 reti nella stagione 2021-22 e nel Mestre 10 gol (2019-20 e nonostante il campionato ridotto per Covid).