Contro il caro scuola torna lo zaino sospeso

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Secondo il report FragilItalia- elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos - i figli incidono mediamente per oltre un terzo del budget familiare mensile: tra le voci che più impattano, testi e libri scolastici (fino al il 51%), seguiti da materiale scolastico, spese mediche, svago e mobilità (fino al 45%). Quattro famiglie su dieci dichiarano le spese per rette scolastiche, universitarie e asilo, come una delle voci di spesa più significative. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori infine, ha rilevato che i costi del materiale scolastico quest'anno registrano un rinmedio del 6,6% rispetto al 2023: la spesa per il corredo scolastico (più i ricambi) ammonterà a circa 647 euro per ciascun alunno.