Che vergogna | influencer segnalata ad Agcm e finanza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 3 settembre 2024) E’ proprio vero al peggio non c’è mai fine:sui social chiede soldi per un cane malato, ma in realtà In un mondo sempre più digitalizzato, dove la linea tra realtà e finzione online si fa sottile, emerge una vicenda che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica delle raccolte fondi attraverso i social media. Un’ha recentemente lanciato un appello ai propri follower per raccogliere fondi destinati alle cure del suo cane Ares, dichiaratamente malato. La richiesta di aiuto economico è stata veicolata tramite il sito GoFundMe, ma ciò che inizialmente sembrava un gesto di solidarietà si è presto trasformato in oggetto di controversia.-Ansa-Notizie.comIl Codacons ha mosso i primi passi verso la ricerca della verità, presentando una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () e alla Guardia di