Calciomercato Cosenza innesto dagli svincolati | è un ex Lazio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilè in campo per preparare la partita del campionato di Serie B contro la Sampdoria. La squadra è stata protagonista di un inizio di stagione positivo (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta) ma la classifica è stata stravolta dalla penalizzazione di 4 punti. I rossoblù occupano l’ultimo posto in classifica e la dirigenza ha deciso di correre ai ripari dal. L’arrivo in difesa Secondo quanto riferito da Sky Sport ilè vicino a tesserare il giovane Gianluca Petrucci, difensore centrale classe 2005, attualmente svincolato. Il calciatore ha rescisso il contratto con laed è libero di firmare con altre squadre. Nell’ultima stagione ha giocato in Serie D con il Legnano. La trattativa con ilè già in una fase avanzata. L'articolo: è un exCalcioWeb.