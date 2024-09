Atletica Diamond League | a Zurigo in gara sette azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Sonogliattesi a, in occasione dell’ultima tappa disponibile per la qualificazione all’atto decisivo della Wanda, in programma tra il 13 e il 14mbre. In azione ci sarà Fabbri, che sta ultimando la preparazione per la finale di Bruxelles. Con lui, rappresenteranno il tricolore anche Furlani, Simonelli, Bruni, Folorunso, tutti a caccia del pass. Non mancherà all’appello Weir, chiamato ad una rimonta impervia, mentre Aceti disputerà il pre-programme. Le gare andranno in scena allo stadio Letzigrund nella serata di giovedì, mentre la prova di salto con l’asta femminile è in programma per il pomeriggio di domani, mercoledì. Roberta Bruni sarà dunque la prima azzurra in, per difendere la propria sesta posizione in classifica, ultimo slot utile per ottenere il pass per Bruxelles.