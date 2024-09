Arrestato l’attaccante spagnolo Rafa Mir con l’accusa di violenza sessuale su due venticinquenni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024)Mir, un attaccantedi 27 anni, attualmente in prestito dal Valencia, è statocondi. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, tra cui l’emittente Cadena Ser, il giocatore sarebbe stato denunciato per una presunta aggressioneai danni di due donne di circa 25 anni. L’incidente sarebbe avvenuto nella casa del calciatore, e nella vicenda sarebbe coinvolto anche un altro uomo, anch’egli.Leggi anche: Diciannovenne stuprata al parco, resta in cella il calciatore: “Nessun freno inibitorio” Le due vittime avrebbero subito lesioni tali da richiedere cure mediche in ospedale. La notizia ha suscitato grande scalpore in Spagna, soprattutto nel mondo del calcio, dove Mir è conosciuto per la sua carriera professionale. Al momento, le indagini sono in corso e ulteriori dettagli non sono stati ancora divulgati.